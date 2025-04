Le Maroc, champion d’Afrique

La Coupe d’Afrique des Nations des U17 a pris fin au terme de la finale qui a opposée le Maroc au Mali dans la soirée de ce samedi 19 Avril 2025. Les Lionceaux ont remporté la partie en s’imposant lors de la séance des tirs aux buts 4-2.

Le Maroc ne s’est pas contenté de décrocher son tout premier titre continental au terme de la CAN U17 - 2025. Le Royaume a aussi raflé l’essentiel des distinctions individuelles, confirmant l’émergence d’une génération aussi brillante que structurée.

Dans la défaite, le Mali n’a pas quitté la CAN bredouille. Les Aiglonnets d’Adama Diefla Diallo, auteurs d’un parcours dense et séduisant, ont reçu le Prix du Fair-play. Fidèles à la tradition malienne, ils ont allié combativité, discipline et respect du jeu.

Palmarès – CAN U17 CAF TotalEnergies 2025 :

Meilleur joueur : Abdellah Ouazane (Maroc)

Meilleurs buteurs : Asharaf Tapsoba (Burkina Faso) & Alynho Haïdara (Côte d’Ivoire : 7 buts)

Meilleur gardien : Chouaib Bellaarouch (Maroc)

Meilleur entraîneur : Nabil Baha (Maroc)

Prix du fair-play : Mali

Homme du match – finale : Chouaib Bellaarouch (Maroc)

