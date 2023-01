"Le Maroc a tous les atouts pour organiser la CAN 2025’’

La FIFA a confié l’organisation de la Coupe du Monde des Clubs 2023 (1er au 11 février) au Royaume du Maroc. Cette décision fait suite à l’historique qualification des Lions de l’Atlas en demi-finale du Mondial Qatar 2022 .Une première historique pour une équipe africaine et du monde arabe.

Le Maroc qui a des infrastructures aux normes internationales a déjà abrité plusieurs compétitions de la CAN et reçu des inspections de la FIFA dans le cadre de ses candidatures à la Coupe du Monde de football.

Aujourd’hui, le Maroc est candidat à l’organisation de la CAN 2025.

A quelques jours de l’attribution de l’organisation de la compétition au pays hôte, l’Ambassadeur du Roi près le Bénin, SEM. Rachid RGUIBI, explique dans un entretien exclusif à 24 Heures au Bénin, les atouts qui militent en faveur du Royaume.

Bonjour Excellence. Le Royaume du Maroc est candidat à l’organisation de la CAN 2025. Quels sont les atouts dont dispose votre pays pour organiser cette compétition continentale ?

Vous savez, le Maroc n’est pas à son premier essai en matière d’organisation de compétitions Internationales. Aujourd’hui, le Maroc est le seul pays africain à avoir passé avec succès le préalable exigé par la FIFA concernant les critères établis dans son cahier de charges (infrastructures sportives, hôtelières, sanitaires...) pour être éligible à l’organisation de la Coupe du Monde (CMD) .Lors de la candidature pour la CMD 2026, une Task Force de la FIFA composée d’experts avait sillonné tout le Maroc pendant plusieurs mois avant d’attribuer une note supérieure à la moyenne, qui rendait la candidature du Royaume éligible à l’organisation d’une coupe du monde .

Le Maroc a eu a accueillir plusieurs compétitions de la CAN. Mais depuis 1988, le Royaume n’a pu accueillir de CAN, alors que la ferveur et la passion du public marocain ont été remarquables lors des différentes compétitions au cours de ces dernières années, notamment lors du Mondial Qatar 2022, où le Maroc est le premier pays africain et du monde arabe à accéder aux demi-finales.

Le Royaume du Maroc dispose de nombreux atouts pour réussir cet événement car la compétition se déroulera dans des conditions logistiques optimales.

D’abord plusieurs villes disposent de stades aux normes internationales pour abriter les matchs : Tanger (60 000 places), Fès (35 000), Rabat (45 000), Casablanca (45 000), Marrakech (45 000) et Agadir (45 000).

Le Maroc a l’une des meilleures infrastructures footballistiques d’Afrique. Et pour cause, tous les stades retenus ont été homologués par la FIFA dans le cadre de la candidature du Royaume pour le Mondial 2026. Le pays a reçu également l’homologation de la CAF, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde et à la CAN.

Par ailleurs, le pays dispose de l’un des meilleurs centres nationaux de football au monde. Il s’agit du Complexe Mohammed VI de football.

Le choix des villes hôtes est fait par rapport à l’exigence de l’excellence opérationnelle, et ces d’infrastructures sportives, d’hébergement et de transport répondent aux normes de la CAF.

Quels sont les nombreux autres avantages qu’offre la candidature du Maroc ?

Nous avons une solide expérience en matière d’organisation de grands évènements sportifs, surtout footballistiques. Le Maroc a organisé entre autres la CAN Féminine 2022, la Ligue des Champions Féminines 2022, le CHAN 2018 mais aussi plusieurs conférences, tel que le séminaire FIFA-CAF sur les infrastructures au Complexe Mohammed VI, en 2020.

Dans ce cadre, le Maroc a accueilli plusieurs équipes africaines n’ayant pas de stades homologués lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Environ 16 équipes ont été accueilli au même moment, ce qui pourrait ressembler à une ‹‹ mini CAN ››.

Par ailleurs, avec son expérience en matière de tourisme (une dizaine de millions de touristes par an), le Royaume est doté de grandes infrastructures hôtelières de standards internationaux avec de grandes capacités d’accueil (90 000 chambres réparties entre les villes hôtes) pouvant accueillir équipes nationales, délégations officielles et supporters dans des conditions optimales.

L’offre d’hébergement du Royaume permettra d’accueillir l’ensemble des acteurs de la compétition en leur offrant des tarifs adaptés à leur budget.

L’un des atouts non moins importants de la candidature marocaine est l’exigence de qualité en terme de mobilité et de transport. En effet, le Maroc dispose de réseaux aérien, ferroviaire, routier et maritime très dense et moderne.

L’Aéroport Mohammed VI de Casablanca est un véritable hub, et la compagnie aérienne, Royal Air Maroc (RAM) est présente dans plusieurs pays africains aussi bien en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale qu’en Afrique de l’Est. Elle désert plus de 82 destinations sur le continent.

Une CAN 2025 au Maroc donnera aussi la chance à la diaspora africaine présente en Europe de se joindre à la fête du football, le Maroc étant largement desservi à partir du Vieux continent avec des tarifs très abordables.

Il faut noter que chaque ville hôte dispose d’un aéroport international. Avec la connexion ferroviaire, il est également possible de se déplacer entre les villes en train. Le LGV Tanger-Casablanca a été inauguré en 2018 par SM. Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste. Ce train à grande vitesse est une première en Afrique.

Enfin, le Maroc dispose d’un réseau autoroutier moderne de plus de 2 000 km.

Au vu de tous ces atouts dont la liste n’est pas exhaustive, je peux vous affirmer que la candidature du Maroc est légitime et nous avons tous les atouts pour réussir l’organisation de la CAN 2025. D’abord, parce que l’équipe nationale a offert un rayonnement sans pareil au football africain pour avoir atteint les demi-finales du Mondial 2022 . Ensuite, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) est très engagée dans le développement du football africain. Cela se manifeste à travers la coopération avec plus de 45 fédérations africaines partenaires, et ce dans le cadre de la Vision Éclairée de Sa Majesté le Roi, qui promeut une plus grande implication dans le développement des relations Sud-Sud et gagnant-gagnant surtout avec l’Afrique.

Excellence, quel est le rôle que joue la FRMF dans le rayonnement du sport-roi et quelles sont ses relations avec les fédérations africaines ?

La stratégie à long terme mise en place par la FRMF a permis d’enregistrer de nombreux exploits sportifs tout au long de l’année 2022. Les différentes équipes nationales et les clubs ont dignement représenté le Royaume et brillé dans les compétitions. J’en veux pour preuve le parcours historique des Lions de l’Atlas à la Coupe du Monde Qatar 2022. De plus, les clubs nationaux ont remporté toutes les compétitions continentales masculines (Ligue des Champions pour le WAC, Coupe de la CAF et Supercoupe pour Berkane). Pendant ce temps, l’équipe des Forces Armées Royales (FAR) a remporté pour la première fois la Ligue des Champions féminine.

Depuis 2020 jusqu’à ce jour, le championnat marocain est le meilleur d’Afrique, selon le classement des associations membres de la CAF.

Je dois vous rappeler que le Maroc a remporté deux CHAN consécutifs et le Royaume est aujourd’hui dotée de la meilleure équipe africaine de Futsal de l’histoire (8e mondial FIFA), avec un solide palmarès : 2 CAN, 2 Coupe arabe, 1 Coupe des Confédérations et une élimination en quart de finale de la dernière Coupe du Monde.

Tous ces résultats sont le fruit du travail réalisé par la Fédération Royale Marocaine du Foit ball , dirigée par Mr Fouzi Lakjaa .

En matière de coopération, la FRMF a signé plus plusieurs partenariats avec des fédérations africaines. Ces accords de partenariats ont été impulsés par le retour institutionnel du Royaume au sein de l’Union Africaine, grâce à la Vision et la Clairvoyance de Sa Majeste le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste.

Les conventions de partenariats entre la FRMF et les fédérations africaines couvrent plusieurs domaines : l’accompagnement en matière de réalisation d’infrastructures sportives, l’échange de best practices, la formation des cadres techniques et administratifs, l’accueil de stages de préparation des sélections nationales, l’arbitrage sans oublier l’organisation de stages d’entraînement et des équipes nationales.

Merci Excellence

Merci

Réalisation : Ignace FANOU

29 janvier 2023 par