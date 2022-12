Le Maroc a émerveillé le public

Les amis du Maroc se sont encore mobilisés, ce samedi 17 décembre 2022, au Code Bar de l’aéroport de Cotonou, pour soutenir la seule équipe africaine encore en compétition.

Autour de l’Ambassadeur du Roi SEM. Rachid Rguibi, on notait la présence de l’Ambassadeur de France SEM. Marc Vizy et de nombreux ressortissants européens, asiatiques et africains.

A la fin du match qui s’est soldé par une sortie honorable des Lions de l’Atlas malgré leur défaite, l’Ambassade du Maroc a offert aux invités un gâteau à l’effigie du Royaume et du Qatar, pays organisateur du Mondial.

L’Ambassadeur de France a offert à son ami du Maroc, une balle du Mondial Qatar 2022 qu’il a gagnée sur place au cours d’un jeu.

L’Ambassadeur du Roi a promis au diplomate français que les Marocains seront ce dimanche à leurs côtés pour soutenir Les Bleus à cette finale de la Coupe du Monde.

Mission accomplie ! Les Lions de l’Atlas ont terminé au 4e rang dans le classement final du Mondial Qatar 2022.

Leur rêve d’accéder à la 3e position au podium a été brisé par l’équipe croate (2-1). Malgré tout, l’exploit réalisé par les Ambassadeurs du Roi honore non seulement tout le Royaume du Maroc mais aussi tout le continent africain.

Les Lions de l’Atlas n’ont pas démérité. Ils ont simplement émerveillé le public sportif par leur brillante prestation.

17 décembre 2022 par