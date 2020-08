Le Hackerlab 2020 démarre le 1er septembre prochain

Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) lance du 1er au 30 septembre 2020, la 3ème édition du Hackerlab. Il s’agit d’un jeu concours qui permet de détecter et de former à terme, des hackers éthiques ; un maillon essentiel dans la lutte contre la cybercriminalité.

Ces hackers selon l’ANSSI, auront pour rôle de mettre leurs compétences à contribution pour la sécurisation du cyberespace béninois, gage de la confiance numérique et du développement durable de l’écosystème et de l’économie numérique. Ainsi, du 1er au 30 septembre, des équipes constituées de deux à quatre personnes participeront à l’édition 2020 du Hackerlab. Chaque équipe sera soumise à des épreuves d’exploitation système, d’exploitation web, de reverse engineering et de forensic.

Pour cette phase de pré-sélection, les épreuves qui se dérouleront en ligne prendront fin aussitôt que les 25 premières équipes auront réussi à résoudre les différents problèmes. Ces 25 équipes vont alors participer à la phase finale qui va se dérouler en présentiel pendant 48 heures sans répit.

Les gagnants du Hackerlab 2020 seront gratifiés de nombreux lots dont notamment, des certifications professionnelles très prisées et inédites.

