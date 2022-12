Le Guichet Unique Portuaire, une solution clés en main

Le Guichet Unique Portuaire (GUP) est une plateforme collaborative électronique qui permet aux acteurs publics et privés impliqués dans la relâche des marchandises, de publier les instructions, les mouvements, les documents et autorisations relatives aux marchandises importées et exportées, au sein de la chaine logistique du port ou de l’aéroport

Par​ Pascal Minvielle, Chief Operating Officer, Webb Fontaine (www.WebbFontaine.com)

L’automatisation, la transmission instantanée et le partage des informations offrent une plus grande transparence dans les opérations portuaires et conduisent à une gestion fluide et rationalisée de la chaîne d’approvisionnement, à la décongestion des ports, à des paiements sécurisés et une libération plus rapide des marchandises.

Les parties prenantes accédant à la plateforme sont généralement les consignataires, les autorités douanières, les opérateurs de terminaux, les transitaires, les déclarants, les ministères techniques et les banques. Les procédures de relâche sont complexes et varient selon le type de fret, le mode de transport, le type de procédure (transfert, transbordement, sortie d’entrepôt, enlèvement direct, etc.) et diffèrent parfois d’une implantation portuaire à une autre. Cependant les procédures générales sont quasiment identiques d’un pays à l’autre, ouvrant la voie à une solution GUP universelle paramétrable.

Dans la plupart des pays, même si les procédures douanières et celles propres aux licences et permis sont entièrement automatisées, les procédures de relâche au port restent souvent le maillon faible où subsistent des tâches manuelles fastidieuses dans un contexte où les systèmes informatiques des acteurs ne communiquent pas, ce qui entraîne des retards importants dans le processus global de relâche et de livraison des marchandises.

Webb Fontaine a conçu son système GUP dans le même esprit qui a permis à son système de gestion douanière Customs Webb et à sa plateforme de guichet unique d’être déployés quel que soit le pays en un temps record, comme une solution clés en main utilisant des moteurs de gestion de flux basés sur des règles locales ainsi que des règles de calcul des frais et taxes liés au passage portuaire.

Le GUP s’interface avec la plateforme de paiement électronique dédiée Paylican et est équipé d’outils de connectivité avec les Systèmes de Gestion des Douanes dont Customs Webb et Sydonia.

Les transporteurs maritimes soumettent dans le GUP les demandes d’escale des navires à l’Autorité portuaire, les manifestes, la liste des unités de manutention par titre de transport, les confirmations de booking des exportateurs ainsi que les demandes de transbordement.

Lorsque le GUP reçoit la déclaration en douane du système douanier, il génère de-facto les lignes de factures pour le recouvrement des frais portuaires dont celles du consignataire et du terminal et affiche la liste des conditions de relâche qui devront être satisfaites telles que par exemple l’identification du camion et la réception du bon à délivrer.

Les douanes jouent un rôle essentiel en autorisant les transbordements en ligne, ainsi que les amendements du manifeste, les transferts, les mouvements de dépotage et la relâche finale.

Les mouvements tels que le déchargement ou le chargement des unités de manutention, l’entrée et la sortie du terminal sont échangés avec les systèmes informatiques des terminaux en utilisant le plus souvent les normes UN EDIFACT.

De plus, le GUP peut être couplé au logiciel de suivi électronique du fret de Webb Fontaine entre les zones de stockage et les zones franches.

Le pilotage de la solution portuaire qui s’applique également aux aéroports et aux frontières terrestres, peut désormais se faire en moins de 6 mois pour toutes les familles de fret (conventionnel, conteneur, vrac et RoRo), tous les modes de transport et tous les flux.

En simplifiant la mise en œuvre à grande échelle de projets complexes de la chaîne d’approvisionnement, la solution GUP de Webb Fontaine marque une ère nouvelle dans l’automatisation de la logistique portuaire et la facilitation du commerce en général, tout comme le fut en son temps, l’avènement de solutions douanières génériques pour tous les pays.

1er décembre 2022 par