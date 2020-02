Le Groupe Ecobank lance l’édition 2020 du Fintech Challenge

Lomé, le 20 Février 2020 – Le Groupe bancaire panafricain Ecobank, invite les entrepreneurs Africains en Fintech à s’inscrire pour la 3ème édition du Ecobank Fintech Challenge. C’est un concours qui offre aux startups Africaines l’opportunité de promouvoir leurs solutions de technologie financière et de s’associer éventuellement à Ecobank pour déployer ces solutions dans tout le réseau Ecobank, dans 33 pays en Afrique mais aussi en France.

Ecobank invite toutes les startups et les développeurs des 54 pays de l’Afrique à soumettre leurs inscriptions pour participer au Ecobank Fintech Challenge 2020 à l’adresse suivante : https://www.ecobank.com/Fintechchallenge

Tous les Finalistes bénéficieront d’un programme de mentorat. Ils participeront à un camp de formation, suivi par une Cérémonie de Remise de Prix et d’une Foire de l’Innovation au siège du Groupe Ecobank à Lomé au Togo en Juin 2020.

Le Directeur des Opérations du Groupe Ecobank, M. Eddy Ogbogu a affirmé que « En tant que groupe bancaire nous continuons d’être impressionés par la façon qu’ont les Fintechs de transformer le secteur bancaire en Afrique. Nous avons avons hâte de découvrir les nouvelles innovations et opportunités de partenariat qui marqueront l’édition 2020. »

Les Fintech pourront bénéficier de plusieurs opportunités notamment :

● Le déploiement de leurs produits à l’échelle multinationale : une opportunité de réaliser des intégrations de système avec Ecobank et de lancer éventuellement des produits dans l’ensemble du réseau Panafricain du Groupe

● L’établissement de partenariat de service : Ecobank peut sélectionner des startups comme partenaire de service panafricain à partir de son écosystème bancaire.

● L’accès à la Plateforme Panafricaine pour les Développeurs - Sandbox : les membres obtiendront l’accès aux API de Ecobank pour tester et améliorer leurs produits avant l’introduction sur le marché Panafricain.

● La possibilité de participer au programme de mentorat dédié aux Fintechs, l’appui au développement et l’insertion dans le réseau des partenaires mondiaux et Africains du Groupe.

Pour le Conseiller Principal en Fintech à Ecobank, Mme Djiba Diallo « Le Ecobank Fintech Challenge ainsi que le programme de Mentorat ont été repensés pour apporter davantage de plus value à Ecobank et aux Fintech. Nous avons recueilli des opinions sur les éditions précédentes. L’une des principales innovations cette année sera la possibilité pour les Fintechs préselectionnées d’accéder à nos interfaces API par le biais de notre plateforme panafricaine pour les dévelopeurs - Sandbox »

Le Ecobank Fintech Challenge a été initié en partenariat avec le cabinet de conseil Konfidants et bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires en Afrique et dans le monde. Les inscriptions au concours prendront fin le 12 Avril 2020.

Pour en savoir plus sur le challenge, ses avantages et comment s’inscrire, visitez le site internet du concours à l’adresse https://www.ecobank.com/Fintechchallenge

A propos du Ecobank Fintech Challenge

Le Ecobank Fintech Challenge est un programme compétitif annuel organisé à l’intention des Fintech pour leur permettre d’exploiter les opportunités d’intégration de marché offertes par le Groupe Ecobank. Lancé en 2017, le Concours totalise deux éditions et en est à sa troisième édition.

A propos d’Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’)

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la société mère du Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 15.000 personnes au service d’environ 20 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 33 pays Africains. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Ethiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôt, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations du trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers à savoir London Stock Exchange à Londres, Nigerian Stock Exchange à Lagos, Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. Pour en savoir plus, merci de visiter www.ecobank.com

