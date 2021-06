Le Groupe Ecobank désigné Banque des PME de l’année 2021 en Afrique

Le Groupe bancaire panafricain, Ecobank, a été désigné la Banque des PME de l’année en Afrique lors des Trophées African Banker 2021.

Ecobank s’est imposée face à de nombreuses autres banques à l’occasion des Trophées African Banker 2021, en remportant le Trophée de la Banque des PME au cours de l’année tumultueuse 2020 marquée par la pandémie de Covid-19 qui, continue de faire des ravages au sein de nombreuses économies africaines ; les petites et moyennes entreprises (PME) étant les plus touchées.

Entre autres critères, le Trophée 2021 de la Banque des PME de l’année récompense la banque qui a contribué de manière significative au développement du secteur des PME, les aidant ainsi à construire le socle économique du continent. Pour gagner le Trophée, la banque devait notamment avoir su catalyser des fonds dans le secteur privé en Afrique et stimuler le développement des entreprises en facilitant le crédit et l’accès au financement pour les PME.

Depuis le début de la Covid-19, le Groupe Ecobank a considérablement accru ses investissements dans les programmes ciblant les PME en augmentant les lignes de crédit axées sur ces entreprises, en apportant une assistance technique aux institutions de développement des PME et en renforçant les capacités des PME au moyen de programmes de partenariat en association avec ses partenaires stratégiques. Le Groupe a joué un rôle de premier plan dans l’inclusion des femmes et la réduction de l’écart financier entre les hommes et les femmes grâce à des initiatives innovantes telles que "Ellever par Ecobank", destinée aux entreprises dirigées par des femmes et axées sur les femmes sur tout le continent.

Josephine Ankomah, Directrice de la Banque Commerciale du Groupe Ecobank, a précisé : « 2020 a été une année de défis sans précédent en raison de la pandémie de Covid-19. Il a fallu faire preuve de résilience et d’innovation. Nous avons dû repenser notre activité et proposer des solutions innovantes pour aider nos PME clientes à traverser les difficultés engendrées par la pandémie. Nous sommes très honorés de recevoir cette distinction. Notre immense gratitude va à notre personnel, nos clients et nos partenaires qui ont rendu cela possible ».

Voici quelques-unes des mesures prises par la Banque pour soutenir les PME en 2020 :

• Mise en place rapide de mesures d’atténuation, notamment des reports de crédit et des suspensions d’intérêts, afin d’aider les PME à gérer le remboursement de leurs prêts ;

• Développement de l’utilisation des canaux numériques, tels que Ecobank Omni Lite, afin de permettre aux clients d’effectuer des paiements à distance de manière pratique ;

• Formation du personnel afin qu’il soit en mesure de contribuer au développement du secteur des PME ;

• Collaboration avec les partenaires actuels de partage des risques, notamment les institutions de financement du développement (IFD), afin de partager une partie du risque associé à nos prêts au secteur des PME ;

• Association avec le géant de la technologie Google pour permettre aux PME clientes d’accroître gratuitement leur présence en ligne grâce à la plateforme Google My Business ;

• Collaboration avec l’Agence de développement de l’Union africaine - AUDA-NEPAD - pour accompagner davantage les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Afrique et les aider à se relever de l’impact de la pandémie en leur donnant accès aux capacités, aux marchés et aux financements, afin qu’elles puissent jouer un rôle central dans le redressement des économies africaines ;

• Lancement de "Ellever par Ecobank", un programme qui soutient les entreprises dirigées par des femmes et axées sur les femmes, en leur offrant un accompagnement tout au long de leur parcours, grâce auquel elles peuvent accéder à des services financiers et non financiers tels que des formations financières, des informations sur les produits, des réseaux et une reconnaissance ;

• Augmentation du nombre de commerçants utilisant les terminaux de paiement électronique (TPE) Ecobank, qui est passé de 5 571 à 15 878, et progression importante du nombre d’adhésions à EcobankPay, notre plateforme phare de paiements par code QR, porté de 180 060 à 248 664.

