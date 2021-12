Le Groupe CANAL+ conclu son premier accord de diffusion avec l’UFC

Le Groupe CANAL+ vient de signer un contrat pluriannuel avec l’une des compétitions sportives les plus populaires au monde, l’UFC, première organisation mondiale d’arts martiaux mixtes (MMA). Pour la première fois, l’UFC sera diffusée en français en Afrique subsaharienne, en vietnamien au Vietnam, ainsi qu’en birman au Myanmar.

Les contenus de l’UFC seront disponibles sur les plateformes du Groupe CANAL+ en Afrique subsaharienne francophone, à l’Ile Maurice, ainsi qu’au Vietnam et au Myanmar. La programmation inclut l’ensemble des évènements majeurs de l’UFC et les « UFC Fight Nights » qui seront diffusés en direct sur ces territoires, ainsi que des magazines et contenus additionnels visant à renforcer la visibilité de la compétition.

« Nous souhaitons rendre accessible l’UFC au maximum de fans dans le monde », commente David Shaw, Senior Vice President of International and Content. Selon lui, le partenariat avec CANAL+ permet de proposer une offre plus localisée pour l’Afrique subsaharienne francophone, le Vietnam et au Myanmar pour la première fois. « Nous sommes vraiment enthousiastes à l’idée que CANAL+ soit à nos côtés pour élargir la couverture de compétitions à nos fans d’Afrique et d’Asie », a-t-il ajouté.

Le Président de CANAL+ International Jacques du Puy est également heureux devenir le nouveau partenaire de l’UFC et de continuer d’offrir aux abonnés d’Afrique et d’Asie un catalogue de droits sportifs toujours plus riche.

CANAL+, l’opérateur leader de la télévision payante en Afrique subsaharienne francophone, compte donc désormais l’UFC au sein d’un catalogue incomparable de droits sportifs premium comprenant déjà les plus grandes compétitions internationales (telles que l’UEFA ChampionsLeague, la Premier League ou encore la NBA). Le Groupe CANAL+ est aussi présent au Vietnam via la plateforme K+, où il jouit de l’exclusivité de diffusion de la Premier League, et a lancé ses offres CANAL+ au Myanmar en 2018, où il est partenaire de compétitions sportives majeures telles que l’AFC, le World Letwhei Championship, le WRC ou encore l’IndyCar.

Le Groupe CANAL+ compte plus de 13 millions d’abonnés hors de France, et opère en Europe, en Afrique, et en Asie. Cette acquisition s’inscrit dans la volonté du Groupe de renforcer la diversité de ses contenus premium, en particulier dans le sport, et la singularité de ses offres et services à l’international pour poursuivre sa croissance et répondre à la demande de ses abonnés.

A propos du Groupe CANAL+

Le Groupe CANAL+ est leader dans l’édition de chaînes premium – les chaînes CANAL+ – et de chaînes thématiques ainsi que dans la distribution d’offres de télévision payante. Il est également un acteur de référence dans la télévision gratuite avec trois chaînes nationales, C8, CSTAR et CNEWS, et sa régie publicitaire. À l’international, le Groupe CANAL+ connait une forte croissance avec une présence en Europe, en Afrique, dans les Caraïbes et en Asie. Au total, le Groupe CANAL+ compte 21,8 millions d’abonnés dans le monde, dont 8,7 millions en France métropolitaine. Avec STUDIOCANAL, le Groupe CANAL+ est par ailleurs un leader européen dans la production, l’acquisition et la distribution de films de cinéma et de séries TV. Le Groupe CANAL+ est détenu à 100% par Vivendi, groupe international dans la production et la création de contenus.

15 décembre 2021 par ,