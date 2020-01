Son Altesse Eminentissime Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto, Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte a foulé le sol béninois dans la nuit de ce mercredi 22 janvier 2020.

En visite officielle au Bénin, le Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte aura un tête-à-tête ce jeudi 23 janvier 2020 avec le chef de l’Etat Patrice Talon.

Les discussions entre les deux personnalités seront axées sur la coopération entre le Bénin et l’Ordre de Malte.

Patrice Talon et son hôte vont aussi échanger sur les moyens de renforcement des relations entre les deux pays notamment dans les domaines sociaux et humanitaires

à travers de nouveaux partenariats. Les deux personnalités aborderont également

la coopération en matière de protection de la santé maternelle et infantile et la collaboration en vue de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Avant la fin de sa visite au Bénin, Son Altesse Eminentissime Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto, va effectuer le déplacement à l’hôpital de l’Ordre de Malte de Djougou.

À Cotonou pour une visite officielle du 22 au 25 janvier 2020, le Grand Maître de l’Ordre de Malte été accueilli mercredi à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou par M. Hervé Djokpe, ambassadeur, secrétaire Général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.

Akpédjé AYOSSO

23 janvier 2020 par