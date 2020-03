Le Ghana confirme deux cas du Coronavirus

Le virus Covid-19 se propage en Afrique. Les autorités sanitaires du Ghana ont confirmé la présence de la maladie après les examens effectués sur deux patients. Les personnes infectées selon le communiqué rendu public, viennent de la Norvège et de la Turquie. Mais les autorités rassurent qu’elles sont dans un état « sable » et que la situation est sous « contrôle ».

Signalé en Chine, le virus Covid-19 a commencé à gagner du terrain en Afrique. Après le Nigéria, premier pays à confirmer la maladie sur son territoire, plusieurs autres Etats africains tels que le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, l’Algérie, et autres ont déjà enregistré des cas de la maladie.

F. A. A.

13 mars 2020 par