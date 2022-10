Le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques ce samedi

Le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin aura lieu ce samedi 05 novembre 2022 au Bénin Royal Hôtel de Cotonou. L’évènement sera diffusé sur la page Facebook de 24 heures au Bénin.

Récompenser les meilleures entreprises africaines sur la base des critères de l’expertise de l’entreprise, l’innovation etc. C’est le but du gala des 100 entreprises les plus dynamiques, 18e édition, initié par le Cabinet international Eco finance entreprises. Cet évènement majeur de promotion des entreprises et des investissements en Afrique est placé sous la présidence de son Excellence, Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale. L’édition 2022 qui aura lieu au Bénin Royal Hôtel de Cotonou, mettra en lumière les entreprises béninoises qui brillent de par leur expertise et innovation, ainsi que les actions du gouvernement béninois en faveur de l’amélioration du climat des affaires et la politique de promotion des investissements.

24 heures au Bénin est partenaire de cet évènement majeur de promotion des entreprises et des investissements en Afrique. La cérémonie sera diffusée en live sur la page Facebook de votre journal https://www.facebook.com/24haubenin.info.

A.Ayosso

31 octobre 2022 par ,