Le Fonds Image de la Francophonie soutient 24 nouveaux projets

A l’occasion du Festival international du Film Francophone de Namur, l’Organisation internationale de la Francophonie a annoncé les résultats des commissions de sélection du Fonds Image de la Francophonie réunies du 27 au 29 septembre. 24 projets de films et de séries ont été aidés pour un montant total de 630 000 €.

L’OIF a marqué sa présence à Namur lors de la projection du film « Mambar Pierrette » de la Camerounaise Rosine Mbakam, qui a bénéficié à deux reprises du Fonds Image de la Francophonie. Mme Fatou Isidora Niang, ambassadeur de l’OIF auprès de l’Union européenne a salué le talent de la réalisatrice et sa capacité à mettre en scène « des personnages que l’on voit rarement sur grand écran, des gens simples, ordinaires, des femmes en particulier, pauvres mais fortes et qui font penser au roman de Marie Ndiaye : des femmes puissantes ».

Lors de son intervention, Mme Niang a également évoqué les commissions de sélection du Fonds Image de la Francophonie réunies du 27 au 29 septembre à Paris. Parmi les lauréats figurent de jeunes talents comme la Congolaise Machérie Ekwa ou la Burkinabè Aimée Kankouan et des cinéastes chevronnés comme le Cambodgien Rithy Panh, l’égyptienne Tahani Rached ou le Marocain Jawad Rhalib.

Le Fonds Image de la Francophonie soutient chaque année une cinquantaine de films et de séries de plus de trente pays francophones d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie, des Caraïbes et du Pacifique. En 2023, quatorze films soutenus par le Fonds ont été retenus en sélection dans l’un des plus grands festivals du monde (Cannes, Berlin, Venise, Toronto ou Sundance). Trois de ces films (Banel & Adama de Ramata Toulaye-Sy, Mambar Pierrette de Rosine Mbakam et Les ordinaires de Mohamed Ben Attia) sont également au programme du Festival International du Film Francophone de Namur qui se déroule jusqu’au 6 octobre.

Le festival met également à l’honneur deux autres films lauréats du Fonds Image de la Francophonie : ‘’Le spectre de Boko Haram’’ de Cyrielle Raingou et l’envoyée de Dieu d’Amina Abdoulaye Mamani, qui a d’ores et déjà remporté le prix de la meilleure photographie dans le cadre de la sélection court-métrage.

Voici la liste complète des projets retenus parmi lesquels figurent quatre coproductions bénéficiant du “bonus ACP-Union européenne” dans le cadre du projet Clap ACP2.

Commission Cinéma-fiction (présidée par Gessica Généus)

Aides au développement

"Pour toi je reviendrai" de Cyrielle Raingou (Cameroun) : 8 000 €

"Vodou" de Wilmarc Val (Haïti) et Coralie Le Van Van (France) : 8 000 €

"Tatu ou ma guerre avec le Che au Congo" de Luis Marquès (Burkina) : 8 000 €

Aides à la production

Courts-métrages

"Je m’envole loin de vous " de Sameh Alaa (Égypte) : 15 000 €

"Les jardins du paradis" de Sonia Terrab (Maroc) : 8 000 €

"Ne réveillez pas l’enfant qui dort " de Kevin Aubert (Cameroun) : 8 000 €

Longs-métrages

"Premier né" de Mme Machérie Ekwa (RDC) : 80 000 € dont 40 000 € bonus ACP-UE

"Sud" de M. Nejib Belkhadi (Tunisie) : 40 000 €

"Rendez-vous avec Pol Pot " de M. Rithy Panh (Cambodge) : 40 000 €

"Un refuge pour Monsieur Rambo" de Khaled Mansour (Égypte) : 40 000 €

Aides à la finition

"Une si longue lettre" d’Angèle Diabang (Sénégal) : 10 000 €, dont intervention d’un(e) consultant(e) sur le montage.

Accompagnement à l’écriture de long-métrages

Guilla de Mouna Ndiaye (Burkina Faso, 2500 €

Le rêve de Dieu de Fousseyni Maïga (Mali), 2500 €.

Commission Documentaires/séries (présidée par Kaouther Ben Hania)

Aides au développement

« Croquer la mangue de l’indépendance », long-métrage documentaire de Gahité Fofana (Guinée) : 10 000 €

« Le parcours », long-métrage documentaire d’Arice Siapi (Cameroun) : 10 000 €

« Jeanne la sauterelle », série d’animation d’Angelin Paul (Côte d’Ivoire) : 10 000 €

Aides à la production

« Il était une fois Diego Garcia », long-métrage documentaire de Selven Naidu (Maurice) : 80 000 € (dont 40 000 € de bonus ACP-UE)

« Sans blague », long-métrage documentaire de Tahani Rached (Egypte) : 15 000 €

« Sanctuaire », série de fiction d’Aimée Kankouan et Eric Lengani (Burkina Faso) : 80 000 € (dont 40 000 € de bonus ACP-UE)

« Essaamay – Jules François Bocandé », long-métrage documentaire de Maky Madiba Sylla (Sénégal) : 20 000 €

« L’homme qui plante les baobabs », long-métrage documentaire de Michel K. Zongo (Burkina Faso) : 80 000 € (dont 40 000 € de bonus ACP-UE)

Aides à la finition

« Soudan, retiens les chants qui s’effondrent », long-métrage documentaire de Hind Meddeb (Tunisie), aide à la finition de 20 000 €

« Puisque je suis née », long-métrage documentaire de Jawad Rhalib (Maroc), aide à la finition de 20 000 €

« Le silence de la plaine », long-métrage documentaire de Zeina Sfeir (Liban), aide à la finition de 15 000

