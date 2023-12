Le Festival National du Sport Féminin prend fin ce dimanche

Démarrée depuis le jeudi 07 Décembre 2023, la 7e édition du Festival National du Sport Féminin à Abomey prend fin ce dimanche 10 Décembre. La compétition est organisée par le ministère des Sports.

C’est la ville d’Abomey qui abrite depuis jeudi 7 décembre 2023, la 7e édition du Festival National du Sport Féminin. Deux disciplines sportives (Volleyball et Lutte Africaine) opposent les jeunes athlètes.

Ce samedi 9 décembre 2023 selon ce que rapporte Roméo Aklozo sur sa page Facebook, tout a été achevé par les finales de lutte africaine. Dans la catégorie U15 (moins de 50 Kg), Alice KORA de l’Ouémé s’offre la médaille d’Or. Elle est suivie de Félicité TRINNOU du Mono et de Naguibath SOGUE YERE du Borgou.

Côté U15 (50 Kg et Plus), Yvette HOUNDEHEKE (Ouémé) est devant sur le podium, suivie de Gwladys ZOKPE du Mono et de Céline BALLO de l’Atlantique.

En ce qui concerne la catégorie Volleyball, après les deux premières journées consacrées à la phase de poules, place aux demi-finales dans la matinée de ce dimanche 10 décembre 2023. Le Zou va défier l’Atacora et le Mono sera face au Littoral pour une place en finale.

Les matchs de classement et la grande finale sont prévus pour l’après-midi au stade omnisports de Goho.

J.S

