Le FMI et la Banque Mondiale adhèrent aux réformes du PAG

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon a entamé le 26 janvier dernier une visite officielle de 04 jours aux Etats-Unis. Durant son séjour à Washington, le chef de l’Etat va rencontrer plusieurs personnalités dont la directrice du Fonds Monétaire International (FMI), Kristalina Georgieva, le vice-président de la Banque Mondiale, Hafez Ghanem et le président de la Banque Mondiale,David Malpass. Avec ces responsables, les performances de l’économie béninoise seront exposées, et de nouvelles perspectives seront étudiées en vue d’accompagner le pays. Mais d’ores et déjà, les administrateurs béninois des institutions de Breton Wood ont déjà marqué leur adhésion aux réformes entreprises par le chef de l’Etat Patrice Talon. Ce qui augure de bonnes perspectives pour les échanges avec les responsables au plus haut niveau du FMI, et de la Banque Mondiale à Washington.

Par ailleurs, le directeur général de la Société financière internationale (SFI) Phillipe LEHOUEROU, s’est engagé pour une coopération fructueuse.

Au cours de sa visite aux Etats-Unis, Patrice Talon aura également un tête à tête avec le directeur général de Millenium Challenge Corporation, Sean Cairncross, et le Secrétaire d’État Américain, M. Mike Pompeo.

F. A. A.

28 janvier 2020 par