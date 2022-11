Le FMI annonce un 2e décaissement de 140 millions de dollars

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) avec à sa tête Constant Lonkeng, a séjourné à Cotonou du 25 octobre au 3 novembre 2022, pour évaluer les développements économiques récents et les progrès au niveau des engagements du Benin dans le cadre du programme appuyé par le FMI. Au terme de la mission, les deux parties sont parvenues à un accord au niveau des services sur les politiques qui sous-tendent la première revue du programme économique et financier dans le cadre du Mécanisme Elargi de Crédit et de la Facilité Elargie de Crédit. Il est annoncé dans les prochaines semaines, un décaissement d’environ 140 millions de dollars américains après approbation de l’accord par le Conseil d’administration du FMI. Ce montant portera les décaissements cumulatifs à environ 280 millions de dollars américains sur les premiers six mois de l’accord dont la durée est de 42 mois. Lire l’intégralité du communiqué du FMI.

3 novembre 2022 par ,