Le FC Barcelone reçoit le Stade Brestois ce mardi

Ce mardi 26 novembre 2024 s’ouvre la 5e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. L’affiche la plus attendue de la soirée est celle qui va opposer Bayern au PSG. De son côté, FC Barcelone sera à domicile pour jouer le Stade Brestois qui pour sa toute première participation à la C1, séduit. Les Catalans devront faire très attention.

Découvrez le programme de ce mardi :

Slovan Bratislava vs AC Milan, 18h45

Sparta Prague vs Atletico Madrid, 18h45

Manchester City vs Feyenoord, 21h

Barcelone vs Brest, 21h

Bayern vs PSG, 21h

Inter vs RB Leipzig, 21h

Young Boys vs Atalanta, 21h

Leverkusen vs RB Salzburg, 21h

Sporting vs Arsenal, 21h

