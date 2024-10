Le Directeur Afrique du FMI attendu à Cotonou ce jeudi

Abebe Aemro Sélassié, le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI) est annoncé au Bénin pour le jeudi 31 octobre 2024 dans le cadre d’une visite.

Cotonou accueillera le Directeur Afrique du Fonds Monétaire International (FMI). Responsable des opérations et des relations du FMI avec les 45 pays de l’Afrique subsaharienne membres de l’institution, Abebe Aemro Sélassié est attendu ce jeudi 31 octobre 2024.

Travaillant sans relâche aux côtés des dirigeants de la région, M. Selassie s’efforce de renforcer l’architecture financière en Afrique et d’aider le continent à atteindre son véritable potentiel. Sous sa direction, le FMI a déboursé quelque 51 milliards de dollars pour soutenir la reprise économique après la pandémie et favoriser une croissance plus verte et plus inclusive.

Abebe Aemro Sélassié a été membre du gouvernement éthiopien en tant qu’économiste principal au bureau du président et a travaillé à l’Economist Intelligence Unit à Londres. Il a fait son entrée au FMI en 1994.

Le Fonds monétaire International (FMI) soutient la croissance et la prospérité durable dans ses 190 pays membres à travers des politiques économiques qui favorisent la stabilité financière et la coopération monétaire, essentielles à la productivité, la création d’emplois et le bien-être économique.

30 octobre 2024