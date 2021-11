Le Dg de l’ICESCO échange avec le président de la SPARRSO

Le Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) Dr Salim M. AlMalik,, s’est entretenu mardi 02 novembre 2021 au siège de l’Organisation à Rabat, avec M. Mizanur Rahman, Président de la Research and Remote Sensing Organisation (SPARRSO) au Bangladesh. Ils ont examiné les perspectives de coopération entre les deux parties dans le développement de la recherche scientifique, l’innovation ainsi que les sciences et technologies spatiales.

Lors de cette entrevue, qui s’est déroulée en marge de la participation de M. Rahman aux travaux du Forum mondial des sciences spatiales de l’ICESCO, Dr AlMalik a souligné que l’ICESCO s’efforce de soutenir les efforts de ses États membres, afin de tirer profit du potentiel des sciences spatiales et leurs applications et des nouvelles technologies en général, en vue de surmonter les défis et parvenir au développement durable.

Il a également précisé que la vision et nouvelle stratégie d’action de l’ICESCO reposent sur l’ouverture à tous pour servir les États membres et les communautés musulmanes à travers le monde, et que l’Organisation avait conclu nombre d’accords et de partenariats avec plusieurs organisations et instances internationales, soulignant que des activités et programmes communs sont actuellement mis en œuvre avec celles-ci et nombre de parties donatrices.

De son côté, M. Rahman s’est félicité du Forum, qui a représenté une occasion d’échanger le savoir et les expériences entre spécialistes et experts de la République populaire du Bangladesh, soulignant la prédisposition de la SPARRSO à collaborer avec l’ICESCO dans ce domaine prometteur

