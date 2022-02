Le DG des impôts s’explique la taxe de 5% sur les services électroniques

La taxe de 5% sur les services électroniques en vigueur au Bénin est désormais étendue aux transactions financières qui passent par les opérateurs GSM. C’est l’une des innovations contenues dans le nouveau Code général des impôts. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, dans un entretien accordé à la Radio nationale a expliqué la nouvelle mesure.

La taxe de 5% sur les services électroniques en vigueur au Bénin est prélevée sur la commission perçue par les opérateurs GSM. Elle ne concerne pas les montants transférés ou retirés par les abonnés. Selon le directeur général des impôts, « il ne s’agit pas de taxer la transaction, de taxer le montant transféré ou le montant retiré ». « Lorsqu’on le fait, la maison de GSM perçoit jusque-là une commission. C’est la commission qui est taxée à 5%, et les 5% sont en dedans et non en dehors », a expliqué Nicolas Yenoussi.

Le directeur général des impôts a par ailleurs rassuré que ses services travaillent avec les sociétés de GSM pour qu’il n’y ait pas une mauvaise interprétation de la mesure. Cette taxe selon le directeur, est déjà comprise dans le montant de la commission actuellement en vigueur et ne doit en aucun cas entraîner une augmentation des frais d’envoi ou de retrait.

