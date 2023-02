Le DG Baobab Express et ses collaborateurs libérés

Le Directeur général de Baobab Express et ses collaborateurs ont été libérés de prison vendredi 10 février 2023.

Liberté provisoire pour le directeur général de Baobab Express et ses collaborateurs. Déposés mardi 7 février 2023, à la prison civile de Savalou, ils ont été libérés ce vendredi. Ils poursuivis entre autres pour homicide involontaire

après le drame de Dassa ayant fait plus de 20 morts et des blessés, dimanche 29 janvier 2023. Leur procès est fixé au 27 février 2023.

Akpédjé Ayosso

