Le Conseil indien des relations culturelles célèbre son 70e anniversaire

Le Conseil indien des relations culturelles célèbre ce jeudi 09 avril 2020 son 70e jour de fondation. En raison de la crise sanitaire du Covid-19 qui sévit dans le monde, les grandes célébrations prévues ont été reportées d’un an.

Selon le président de l’ICCR (Indian Council for Cultural Relations), Dr Vinay Sahasrabuddhe, face à cette pandémie du coronavirus, « le message de la philosophie indienne, à savoir Vasudhaiva Kutumbakam où le monde est qu’une famille est devenue plus pertinente que jamais autrefois ».

En cette période de crise sanitaire, l’ICCR organise des didacticiels en ligne sur le yoga, les danses classiques et même l’hindi et le sanskrit. « Nous travaillons avec un "show must go on spirit. Un concours mondial d’art sur le thème de relever le défi de Covid-19 a déjà été annoncé et à travers de nombreux programmes de ce type, nous serons à la hauteur de l’occasion », a déclaré Dr Vinay Sahasrabuddhe dans son message.

Pour la 70e journée de la Fondation, plusieurs activités sont entreprises en ligne en Inde et à l’étranger. Il y a des concours de rédactions pour les étudiants internationaux et la diaspora indienne.

Il est prévu l’inauguration d’un espace de blog des apprenants de l’ICCR étudiant en Inde.

Les missions indiennes à l’étranger célèbreront la journée dans leurs pays d’accréditation respectifs de manière appropriée.

Promotion du patrimoine culturel de l’Inde

Créé en 1950 par la première ministre indienne indépendante de l’éducation Maulana Abul Kalam Azad, le Conseil indien des relations culturelles a pour but de favoriser et de renforcer les relations culturelles et la compréhension mutuelle entre l’Inde et d’autres pays, de promouvoir les échanges culturels avec d’autres pays et peuples ; et développer les relations avec les nations.

A travers ces programmes, le Conseil indien des relations culturelles a pris une nouvelle dimension vers la promotion du patrimoine culturel de l’Inde ces sept dernières décennies.

La culture indienne à l’étranger est promue à travers plusieurs activités de sensibilisation dans ses 38 centres culturels à l’étranger et ses 19 bureaux régionaux en Inde. Les divers programmes prennent en compte l’art indien, l’histoire, les traditions orales, la danse, la musique, le yoga, langues, gastronomie, festivals et questions contemporaines.

Au titre des programmes, il y a entre autres : la promotion des formes d’art indiennes en parrainant des visites de délégations culturelles indiennes à l’étranger et en organisant des festivals de l’Inde à l’étranger ; l’hébergement de troupes culturelles étrangères et de festivals culturels internationaux en Inde. Ces programmes prennent aussi en compte les expositions d’art et d’artisanat en Inde et à l’étranger et le ‘’Gifting Bustes et Statues’’ des figures emblématiques de l’Inde à l’étranger et l’exécution de programmes de bourses pour les étudiants internationaux.

Les autres programmes concernent l’octroi des bourses et création de chaires indiennes dans des institutions / universités étrangères ; l’invitation des visiteurs éminents et universitaires de l’étranger pour leur donner un aperçu de l’Inde ; la promotion de la compréhension des langues indiennes, en particulier l’hindi et le sanskrit ainsi que la littérature indienne, à l’étranger.

L’un des aspects non moins importants est la promotion du yoga et célébration de la Journée internationale du yoga à l’étranger et la tenue d’une série de conférences annuelles (Deen Dayal Upadhaya Memorial Oration à l’occasion de la Journée mondiale de la culture le 21 mai) .

Le gouvernement indien, sur proposition du Conseil indien des relations culturelles de l’ICCR, offre chaque année environ 4 000 bourses pour suivre des programmes de premier cycle, de troisième cycle et supérieurs dans des institutions / universités en Inde.

« Depuis des temps immémoriaux, l’Inde a attiré des chercheurs de connaissances et des esprits curieux du monde entier. L’Inde continue d’être un centre d’apprentissage et favorise les échanges universitaires par le biais de conférences, de séminaires, de chaires d’études indiennes et des activités des anciens des institutions indiennes », a souligné le président de l’ICCR Dr Vinay Sahasrabuddhe.

Ces différents programmes sont menés dans le but plus large de créer une compréhension éclairée de la culture indienne au sein de la communauté mondiale.

