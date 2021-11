Le Conseil Electoral recherche des candidats aux postes opérationels

Le Conseil Electoral lance un appel à candidatures pour la sélection des candidats à six différents postes techniques opérationnels de la CENA. C’est dans le cadre de la mise en place des structures techniques de la Commission et conformément aux dispositions de l’article 34 du code électoral.

Selon le président du Conseil Electoral Sacca Lafia, les postes ouverts sont : directeur général des élections ; directeur chargé des affaires administratives et financières ; directeur chargé du matériel et des opérations ; directeur chargé des systèmes d’information ; directeur chargé de la communication et de la formation et la personne responsables des marchés publics.

Les postulants déposeront leurs dossiers de candidature en version électronique en ligne et une version physique au Secrétariat du Président du CE. La date de clôture du dépôt des candidatures est fixée au 30 novembre 2021 à 15 heures. Lire les conditions et les pièces à fournir.

