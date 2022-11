Le chef des chasseurs tué à Kalalé

Le chef des chasseurs Dambanga, résidant dans la commune de Kalalé a été tué, ce dimanche 30 octobre 2022, par des individus armés non identifiés.

Assassinat à Kalalé, une commune au nord-est du Bénin. Selon ‘’Fraternité FM’’, des individus armés non identifiés ont fait irruption au domicile du chef chasseur Dambanga situé au quartier Kakalé Peulh vers 19 heures. Ce dernier a été abattu. La même source informe que le chef chasseur serait l’un des collaborateurs des forces de défense et de sécurité dans le cadre du maintien de l’ordre et la sécurité dans la zone.

A.Ayosso

31 octobre 2022 par