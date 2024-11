Le CIPB suscite la réflexion sur l’assurance maladie

Employeurs et employés réunis autour des acteurs de l’écosystème de la protection sociale au Bénin ont échangé autour de l’assurance maladie, mardi 05 novembre 2024. C’est dans le cadre d’une table ronde petit-déjeuner organisée par le Conseil des investisseurs privés au Bénin (CIPB) en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).

"L’assurance maladie : un enjeu clé pour la santé des employés et la performance des entreprises". Tel est le thème des réflexions menées, mardi 05 novembre 2024 à la salle de conférence de la CCI Bénin. 4 heures de discussions entrecoupées de pauses autour de mets locaux qui ont permis aux acteurs de l’écosystème de la protection sociale au Bénin d’exposer aux employeurs des solutions pour la prise en charge de la santé de leurs employés.

La table ronde est organisée parce que l’assurance maladie n’est pas encore cernée bien que la prise en charge soit rendue obligatoire à l’employeur. Mieux l’offre et le dispositif de l’assurance maladie existent au Bénin. « Nous avons invité beaucoup de structures de l’écosystème des assurances (…) ; l’Agence Nationale de la Protection Sociale (ANPS) ; la CNSS ; les Assureurs ; l’Ordre des médecins ; l’Ordre des pharmaciens, les opticiens… presque tous les prestataires que nous estimons de la chaîne de santé et les professionnels de santé pour que chacun vienne ici nous expliquer », a fait savoir Léopold ADJAKPA-ABILE, le Directeur Exécutif du Conseil des investisseurs privés au Bénin (CIPB) à l’ouverture des assisses.

Pour le CIPB, la protection sociale est déterminante dans la productivité de l’entreprise.

« Nous sommes sûrs que sans la santé, sans la protection santé, on ne peut pas se développer, on ne peut pas travailler », a précisé le DE.

Les modèles de l’assurance maladie dans des grands pays tels les Etats-Unis, la France ou l’Espagne ont été présentés aux participants par François MASSON, Courtier en Assurance et Personne-ressource sur le projet gouvernemental ARCH (Assurance pour le Renforcement du Capital Humain). La communication inaugurale a fait l’état des lieux au Bénin. « L’assurance maladie privé au Bénin, c’est environ 30 M de dollar US de chiffre d’affaires, 40% du chiffre d’affaires des assurés IARD ET 160.000 assurés soit 1,2% de la population », selon le communicateur qui a cité les principaux assureurs.

Place a été faite ensuite au panel sur ‘’le fonctionnement et les perceptions erronées sur l’assurance maladie pour une utilisation responsable de l’offre assurance maladie dans le secteur privé’’.

Le panel animé par Théodore GNANSOUNOU, Courtier en Assurance ; Jacques AKANNI, Expert en protection sociale à l’OIT, Président ACAB ; Wahydi CHOUBADE, Administrateur des assurances, Responsable Corporate courtage chez SUNU et François MASSON.

Sur le fonctionnement, on retient que l’assurance maladie est une prime prévisionnelle, qui une fois versée, garantit l’accès aux soins. Mais les bénéficiaires pensent à tort qu’elle couvre toutes les pathologies et peut servir à des tiers. « Il faut sensibiliser les employés que ce n’est pas un fonds extensible », a conseillé Théodore GNANSOUNOU, Courtier en Assurance. Jacques AKANNI estime qu’il faut faire évoluer les perceptions sur le concept de ‘’mutualité’’ qui régit l’assurance maladie, penser à aller vers une mutualisation des souscripteurs.

Les thèmes : ‘’L’optimisation des processus de rembourse­ments et la cartographie des fraudes et des sanctions’’ ; ‘’les enjeux de l’assurance maladie pour une Entreprise’’ ont été développés sur les panels 2 et 3.

« C’est une matinée très enrichissante », a conclu Roland Riboux, Président du Conseil des investisseurs privés au Bénin (CIPB). Les réflexions doivent être portées sur d’autres questions plus importantes dont la prévention, la nutrition à la naissance pour avoir des personnes en santé, un système d’assurance maladie adapté aux réalités de chaque pays et qui tient compte de la pérennité des entreprises, a suggéré le président du CIPB.

Les conclusions et recommandations issues de la table-ronde seront consignées dans un document.

M. M.

