Le CHAN 2020 reporté sine die

En raison de la pandémie du Coronavirus qui sévit actuellement dans le monde, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé du report sine die, de l’édition 2020 du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). L’instance faîtière du football en Afrique a pris cette décision suite au rapport d’une visite d’inspection médicale au Cameroun, pays retenu pour abriter ledit championnat.

Cette décision a été notifiée aux associations nationales qualifiées pour la compétition.

« La crise n’est pas stabilisée en Afrique et il est difficile de prévoir son évolution dans les prochains jours », précise la note de la CAF.

Outre le report du CHAN, « le comité d’urgence a également décidé qu’il était nécessaire de reporter la réunion du Comité exécutif ainsi que le 42ème Assemblée générale initialement prévue pour le 24 avril 2020 au Cameroun », souligne Abdel Bah, secrétaire général par intérim de la confédération.

La CAF assure que de nouvelles dates potentielles seront proposées en temps voulu et en fonction de l’amélioration de la situation.

Toujours à cause de l’épidémie du Covid-19, les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021) comme plusieurs autres rendez-vous sportifs ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre.

F. A. A.

17 mars 2020 par