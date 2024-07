Le CANEA plaide pour la prise en compte des ASPG dans la relecture de la PNAH

Le Cadre de Concertation des Acteurs Non Etatiques pour l’eau et l’assainissement au Bénin (CANEA) a organisé, jeudi 4 juillet 2024, avec l’appui technique et financier de NIYEL, un Café Media Wash portant plaidoyer pour la prise en compte des ASPG (lignes directrices africaines sur les politiques d’assainissement) dans la relecture de la Politique Nationale de l’Hygiène et de l’Assainissement (PNAH) du Bénin. La séance a eu lieu au Centre de Formation des Métiers de l’Eau (CFME) à Cotonou en présence du représentant du Directeur Général du Développement Urbain, des représentants de plusieurs structures, des journalistes et autres acteurs.

Sensibiliser et engager les décideurs à accélérer le processus de relecture de la Politique Nationale de l’Hygiène et de l’Assainissement (PNAH) du Bénin et à prendre en compte les lignes directrices de l’AMCOW (Conseil Africain des Ministres de l’Eau) en la matière. C’est l’objectif visé par le CANEA en organisant un Café média Wash.

Adoptée en 2013, la PNAH du Bénin est arrivée à terme depuis 2022. Selon l’expert en eau et assainissement, Félix Adégnika membre du CANEA, la politique nationale ne prend pas en compte plusieurs enjeux et défis actuels notamment, celui de l’accès des populations à un assainissement géré en toute sécurité en 2030 (ODD 6.2). « Les efforts faits pendant la décennie de la PNAH n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés. Selon l’UNICEF, plus d’un ménage sur deux (environ 54%) n’utilisent pas de toilettes et défèquent encore à l’air libre (brousse/ champs) : 77 % en milieu rural contre 36 % en milieu urbain. 7 enfants sur 10 ont leurs matières fécales qui ne sont pas évacuées de façon hygiénique », informe le représentant du président du CANEA.

En dépit de quelques avancées au Bénin, le CANEA a relevé plusieurs insuffisances majeures dans la gouvernance du sous-secteur de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base notamment le faible portage politique, le manque de leadership, le positionnement institutionnel, le faible financement etc. « Cette situation appelle donc à la redéfinition d’une nouvelle vision et de nouveaux objectifs à travers la relecture de la PNAH », indique Félix Adégnika.

Faire face aux nouveaux défis de développement portés par AMCOW

Les Lignes Directrices pour une Politique Africaine de l’Assainissement (ASPG) ont été lancées en juin 2021 par le Conseil Africain des Ministres de l’Eau (AMCOW). C’est suite à l’évaluation des politiques et stratégies d’assainissement existantes, aux consultations menées dans plusieurs dizaines de pays africains et aux leçons apprises des soutiens apportés à 4 pays pour développer une politique d’assainissement. Selon la présentation faite par l’expert Félix Adégnika, les ASPG visent l’amélioration des politiques nationales et infranationales d’assainissement et d’hygiène. En termes de nouveaux enjeux, il y a la gestion en toute sécurité de l’urine, des matières fécales et du sang menstruel ainsi que la promotion du lavage des mains avec de l’eau et du savon et l’adoption durable d’un assainissement géré en toute sécurité.

La cible 6.2 des ODD vise à assurer d’ici 2030, l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et à mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes, filles et des personnes en situation vulnérable. « Ça parle de l’équité, de l’inclusivité, de la durabilité et tous ces aspects sont pris en compte dans les lignes directrices AMCOW », a confié Félix Adégnika.

Dans son intervention, le représentant de la Direction Générale du Développement Urbain, Pie Djivo a salué l’initiative du CANEA. À l’en croire le processus de relecture du PNAH a été déjà enclenché. « Nous allons faire un effort pour que toutes les parties prenantes soient écoutées pour contribuer au peaufinage des termes de référence. Il y a eu de nouvelles thématiques comme par exemple l’hygiène menstruelle. Nous avons intérêt à travailler ensemble pour avoir des documents consensuels », a affirmé Pie Djivo.

Les médias sont appelés à produire des articles de presse pour sensibiliser les décideurs et le grand public pour la prise en compte des lignes directrices AMCOW dans la relecture de la PNAH du Bénin. « Le CANEA compte sur les décideurs nationaux afin que le processus en cours aboutisse pour accélérer la marche du Bénin vers l’ODD 6 et l’amélioration de l’accès des populations aux services d’assainissement », a conclu Félix Adégnika.

Akpédjé Ayosso

