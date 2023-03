Le Béninois Mathieu Adjovi élu président de l’ORIC-UEMOA

L’Organisation régionale des interprofessions du coton des États membres de l’Union économique et monétaire des États d’Afrique de l’Ouest (ORIC-UEMOA) regroupant les professionnels de la filière du coton du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Togo a été portée sur les fonts baptismaux, mardi 21 mars 2023, lors d’une Assemblée Générale constitutive tenue à Abidjan.

Le Président du Conseil d’administration de l’interprofession du Bénin, Mathieu Adjovi, a été élu président du bureau exécutif de l’Organisation régionale des interprofessions du coton des États membres de l’Union économique et monétaire des États d’Afrique de l’Ouest (ORIC-UEMOA). L’élection s’est tenue lors d’une Assemblée Générale constitutive tenue, mardi 21 mars 2023, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

La nouvelle organisation qui regroupe les professionnels de la filière coton du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Togo entend soutenir le développement, la promotion du coton de la zone sur le marché international tout en contribuant au développement de la transformation locale, sous-régionale et régionale de toute la fibre coton. Des objectifs pertinents, à en croire le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural de Côte d’Ivoire, Kobenan Kouassi Adjoumani.

L’ORIC-UEMOA mise sur le partage d’expériences et la mutualisation de bonnes pratiques.

« Nous avons besoin de partager nos expériences pour lutter contre ce parasite qui risque d’anéantir les efforts qui ont été faits, des années durant, pour la production cotonnière », a indiqué Mathieu Adjovi, le tout premier président de l’ORIC-UEMOA.

L’Organisation régionale des interprofessions du coton des États membres de l’Union économique et monétaire des États d’Afrique de l’Ouest (ORIC-UEMOA) est dirigée par un Bureau Exécutif à présidence tournante suivant l’ordre alphabétique des pays membres pour un mandat de trois ans.

