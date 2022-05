Le Bénin victorieux du Togo ce samedi

Dans le cadre du tournoi UFOA de la zone B, les Écureuils ont battu les Éperviers ce samedi 07 mai 2022. 01 but à 00, c’est par ce score que le Bénin s’est imposé au Togo.

Le Bénin bat le Togo dans le cadre du tournoi UFOA de la zone B. Le but béninois a été marqué à la 61ème minute du jeu.

Farid Edou profite d’une erreur de la défense togolaise et inscrit le seul but de la rencontre. Le joueur béninois donne ainsi l’avantage à son pays, 1er de la poule avec 3 points +1.

F. A. A.

