Le Bénin vainqueur du Libéria 4-0

Les Ecureuils du Bénin ont livré leur premier match dans le cadre des rencontres amicales de la journée FIFA du mois de mars 2022. Bonne entame pour les joueurs béninois et leur sélectionneur par intérim, Moussa Latoundji, qui ont battu le Libéria par un score de 4 buts à 0 à Antalya en Turquie.

A la 11ème minute, Cebio Soukou sur un corner mal repoussé par la défense libérienne ouvre le score.

Tosin Ayiegun pour sa première titularisation prend ses marques avec la sélection nationale. Il aggrave le score à la 21ème minute du jeu. L’attaquant de 23 ans de FC Zürich profite d’une tergiversation de la défense adverse, et du pieds gauche, inscrit le second but.

A la 45ème minute, Jodel Dossou, sur une frappe du pied droit, marque le 3ème but des Ecureuils du Bénin.

Score à la première partie, 3-0.

Steve Mounié inscrit le seul but de la seconde partie.

Le Bénin bat ainsi le Libéria 4-0.

Après ce premier match, les joueurs affronteront dans les prochains jours, les Eperviers du Togo pour leur deuxième match.

24 mars 2022