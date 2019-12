Le Bénin, un modèle en Afrique (selon EXX Africa)

Le Cabinet Exx Africa spécialisé dans la veille stratégique, l’analyse et la prévision des risques politiques, économiques et sécuritaires dans tous les pays africains a publié un rapport sur le Bénin. Intitulé : « Benin as a paradigm for improving country risk in Africa » (« Bénin un modèle d’amélioration du risque pays en Afrique »), ce rapport montre clairement la réduction du risque pays pour les investisseurs étrangers.

Dans ce rapport, le cabinet EXX Africa a analysé les risques politiques, économiques et sécuritaires auxquels le Bénin fera face en 2020 mais aussi dans les années à venir.

« Depuis 2016, le gouvernement met en œuvre un plan global de diversification économique et de renforcement du marché intérieur visant à améliorer la résilience de l’économie et à éviter les chocs exogènes auxquels celle-ci était exposée », rapporte Africa-Newsroom.com, une source de communiqués de presse et de fichiers multimédias liés à l’Afrique.

Dans le but de gagner la confiance de la communauté internationale en ce qui concerne les perspectives d’avenir du pays, l’Etat béninois a procédé récemment à l’adoption d’une « nouvelle constitution progressiste et une série de lois visant à renforcer les institutions du pays et à accroître la transparence ».

Après analyse et prenant en compte des mesures concrètes prises par le gouvernement béninois pour atténuer les risques résiduels, le Cabinet EXX Africa a jugé que le Bénin représente un modèle d’amélioration du risque pays en Afrique.

Fondée en 2015, la société EXX Africa (www.EXXAfrica.com) est devenue depuis un cabinet de conseils en matière de risque pour un large réseau de clients incluant des IFD, des banques, des commerçants, des entreprises et des assureurs, ainsi que des gouvernements et des forces armées du monde entier.

17 décembre 2019 par