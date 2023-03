Le Bénin signe un mémorandum d’entente avec la CAD-Fund

Le ministre d’Etat, Romuald Wadagni chargé de l’Economie et des Finances a procédé ce mercredi 22 mars 2023, à la signature d’un mémorandum d’entente entre le Bénin et la China Africa Development Fund (CAD-Fund).

La coopération entre la Chine et le Bénin vieille de plus de 50 ans se renforce. En chine, le ministre d’Etat Romuald Wadagni a signé un mémorandum d’entente avec la China Africa Development Fund (CAD-Fund). Cette signature permettra d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération sino-béninoise. Selon le ministre d’Etat, Romuald Wadagni chargé de l’Economie et des Finances, ce mémorandum d’entente ouvre la voie au financement de projets dans les domaines de l’agriculture, l’énergie, les infrastructures, le tourisme et l’économie numérique.

Le Fonds de développement Chine-Afrique appelé CAD Fund est un fonds de capital-investissement chinois uniquement financé par China Development Bank , une banque politique du gouvernement chinois. CADFund est le premier fonds d’investissement chinois axé sur l’investissement en Afrique, « visant à stimuler le processus d’industrialisation de l’Afrique et renforcer la capacité de développement durable de l’Afrique grâce à l’investissement ».

Akpédjé Ayosso

