Le Bénin se dote d’un document sur les politiques nationales

La pratique du sport et des loisirs en général sera bientôt encadrée au Bénin. Le comité technique de suivi de l’élaboration des politiques des sports a remis son rapport au ministre des sports Oswald Homéky ce lundi 19 mai 2020.

Un rapport concernant les sports et un autre sur la pratique des loisirs sont les deux documents qui ont été remis dans la matinée de ce lundi au ministre des sports par le comité technique de suivi de l’élaboration des politiques des sports présidé par Julien Minavoa au Bénin Royal Hôtel.

Pour le ministre Oswald Homéky, le sport béninois amorce ainsi sa phase de mutation avec succès. « Si depuis 5 ans maintenant sous le leadership du président Talon nous pouvons considérer que le sport béninois a commencé à faire des petits pas, ce que nous faisons ce jour, est pour moi, l’une des phases les plus importantes. Dans le domaine des infrastructures, nous avons engagé un programme ambitieux. Dans le domaine des réformes, nous avons après avoir partagé le diagnostic, décidé de faire tout ce qui est important pour que notre sport se positionne à la hauteur de nos ambitions. Dans le domaine de l’organisation, nous avons ensembles avec vous-mêmes les responsables de fédération, pris un nouveau départ. Mais nous n’aurions fait rien de durable si nous ne nous asseyons pour consigner dans un document de politiques ce que devait désormais être les sports, les loisirs et la jeunesse au Bénin. C’est pour cela que le pas que nous faisons aujourd’hui est pour moi, un pas majeur dans la consolidation définitive des bonnes pratiques dans ce secteur », a indiqué le ministre qui n’a pas manqué de rappeler l’ambition du Bénin qui est de tutoyer les grands pays du monde dans tous les domaines et notamment dans le domaine sportif.

Les documents seront transférés au gouvernement pour amendement et après à l’Assemblée nationale. Il sera procédé ensuite à la prise de lois et décrets visant à asseoir les politiques nationales au niveau des sports d’élite et des loisirs en général.

