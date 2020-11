Le Bénin salue la posture pacifiste adoptée par le Maroc

Le gouvernement béninois à travers le ministre des Affaires Étrangères de la Coopération Aurélien Agbénonci a salué la posture pacifiste adoptée par le Royaume du Maroc face à la situation de tension dans la zone Guergarat.

Dans une lettre envoyée à M. Nasser Bourita, ministre des Affaires Étrangères de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Agbénonci a notifié avoir suivi avec « beaucoup d’attention la situation de tension dans la zone tampon d’El Guergarat induite par des frictions qui ont interrompu la circulation et occasionné des actes attentatoires à l’ordre public et à la quiétude des populations ».

Pour lui, « la posture pacifiste adoptée par le Royaume du Maroc » prouve une fois encore « son attachement à la paix et au développement de la région et de l’Afrique ».

Le ministre Agbénonci a réitéré son soutien et réaffirmé l’attachement du gouvernement béninois « au processus politique, sous l’égide exclusive des Nations Unies, destiné à trouver une solution politique, pragmatique et durable, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité ». Où

Le 21 octobre dernier, des miliciens armés du Polisario se sont introduits dans la zone tampon de Guergarat au Sahara marocain. Ils ont mené « des actes de banditisme, bloqué la circulation des personnes et des biens sur cet axe routier, et harcelé continuellement les Observateurs militaires de la Minurso ».

Face aux provocations du Polisario, les forces armées royales du Maroc ont procédé à la mise en place d’un cordon de sécurité à la zone tampon de Guergarat, reliant le Maroc à la Mauritanie dans la nuit du jeudi au vendredi 13 novembre 2020.

Après la mise en place du cordon de sécurité pour sécuriser le flux des biens et des personnes les Forces armées royales (FAR) ont édifié un mur de sécurité le long de la frontière avec la Mauritanie sur une distance de 14 km.

A.A.A.

20 novembre 2020 par