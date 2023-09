Le Bénin s’offre une première victoire face à la Pologne

La Coupe du Monde 3×3 U23 de Basketball a ouvert ses portes ce mercredi 27 septembre 2023 en Pologne. Les Guépards qui affrontaient le pays hôte, s’en sont sortis (15-16).



C’est parti pour le Mondial 3×3 de Basketball en Pologne jusqu’au 1er octobre prochain. Face aux Polonais, les Guépards 3x3 U23 se sont imposés sur une différence d’un point. Le score du match est de 16-15.

Après avoir perdu contre l’Autriche, 10-22, ADAMOU Haky Dine, ALLASANE Fadilou, RAHIMY TITUS Cédric et DO SACRAMENTO Arnaud se sont réveillés et ont offert une belle victoire aux béninois.

J.S

