Le Bénin s’incline devant le Burkina Faso 2-1

Après leur victoire face à la Côte d’Ivoire (3-2), les Écureuils du Bénin se sont inclinés devant le Burkina Faso par un score de 2 buts à un dans le cadre du second match du tournoi UFOA B 17 dans la soirée de ce 15 juin 2022.

Première défaite des Écureuils dans le cadre du tournoi UFOA B 17 au Ghana. Face aux burkinabè, ils n’ont pas réalisé le résultat attendu par le public sportif béninois. La sélection nationale a été battue par un score de 2 buts à un.

Appolinaire Bougma ouvre le score à la 13ème minute du jeu pour le Burkina Faso.

Les béninois reviennent très vite dans le match et égalisent à la 15ème minute.

Au terme de la première partie, un but partout pour les deux équipes.

A la reprise, les burkinabè reviennent avec plus d’engagement et marquent le second but sur un penalty à la 50ème minute.

Toutes les tentatives des béninois pour égaliser sont restées vaines.

Le Bénin affronte samedi prochain le Niger pour son 3ème match.

F. A. A.

15 juin 2022 par ,