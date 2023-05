Le Bénin représenté à la 16e conférence de l’AIFJ

Une délégation de femmes magistrats a participé du 11 au 14 mai 2023 à Marrakech au Maroc, à la 16e conférence biennale de l’Association Internationale des Femmes Juges (AIFJ). « Les femmes juges : réalisations et défis », c’est le thème retenu pour cette rencontre internationale.

Des femmes magistrats du Bénin à la 16e conférence biennale de l’Association Internationale des Femmes Juges à Marrakech au Maroc. La délégation conduite par la présidente de l’AIFJ-Bénin, Edibayo Dassoundo Ayibatin, a pris une part active aux sessions plénières de discussions et d’échanges sur les différentes thématiques développées au cours de cette conférence internationale. Cette rencontre de haut niveau a été l’occasion pour ces magistrats de renforcer leurs capacités sur les thématiques actuelles en vue de contribuer non seulement à l’efficacité du service public de la justice, mais aussi à une affirmation plus accrue de l’Etat de droit à travers les échanges d’expériences avec leurs collègues des systèmes judiciaires du monde entier.

La présidente de l’AIFJ-Bénin avait à ses côtés pour ces assises, Edwige Fifamè Aklou Tangni, vice-présidente ; Souhailatou Touré-Idrissou, secrétaire générale ; Mathilde Mèkpoh V. Soukpo, trésorière générale adjointe et Muriel-Gisèla D. Kouagou, secrétaire à l’information.

Geneviève Boko Nadjo, membre fondateur du chapitre béninois de l’AIFJ, Aubierge Olivia Lucette Hungbo Kploca et Claire Houngan Ayemonna étaient également de la partie.

Environ 1200 femmes juges étaient présentes à cette conférence internationale.

F. A. A.

25 mai 2023 par ,