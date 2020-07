Le Bénin reçoit un don d’équipements médicaux de 1,5 milliard FCFA

Le Japon appuie le Bénin avec un don d’équipements médicaux de 1,5 milliard FCFA dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ce mardi 07 juillet 2020, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci et l’Ambassadeur du Japon près le Bénin Kiyofumi Konishi ont procédé à la signature de l’échange de Notes relative au don d’équipements médicaux, en présence du ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin.

L’appui d’urgence d’un montant de global de 1,5 milliard (1.500.000.000) de FCFA est composé d’un système de radiographie, des moniteurs de chevet, des moniteurs centraux, des électrocardiogrammes, des ambulances et autres matériels.

« La situation actuelle de la pandémie de Covid-19 pose un défi historique à la communauté internationale et nous avons besoin d’une coopération et d’une solidarité fortes pour lutter contre cet ennemi invisible. C’est dans ce cadre que le Japon a décidé en urgence d’appuyer le gouvernement du Bénin à travers ce projet de fourniture d’équipements médicaux », a déclaré M. Kiyofumi Konishi. L’Ambassadeur du Japon a félicité le Chef de l’État Patrice Talon et l’ensemble du gouvernement pour les ‘’efforts au profit du développement du Bénin.

Ce don souligne le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin permet au Bénin d’avoir la latitude de disposer de matériels médicaux de son choix selon l’urgence.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci a remercié au nom du président Talon les autorités japonaises pour cet important appui permettant de renforcer la lutte contre la Covid-19.

Le diplomate Aurélien Agbénonci n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage à l’Ambassadeur Konishi en fin de mission au Bénin.

A.A.A

8 juillet 2020 par