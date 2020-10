Le Bénin reçoit 25 concentrateurs d’oxygène et accessoires

La Fondation Malta Cross international de l’Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem, Chevalier de Malte, Fédération des Prieurés Autonomes (KMFAP) a offert au Bénin 25 concentrateurs d’oxygène et accessoires ainsi que des régulateurs. Ce vendredi 02 octobre 2020, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération M. Hervé Djokpe a procédé à la signature du procès-verbal de remise officielle de ce don d’équipements sanitaires.

La Fondation Malta Cross international de l’Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem continue de soutenir le gouvernement béninois dans sa lutte contre la pandémie du Coronavirus. Elle a fait don de 25 concentrateurs d’oxygène et accessoires, et des régulateurs au Bénin.

Selon le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, « la répétition de ces actes, témoigne de la qualité exemplaire de la coopération et des relations d’amitié que la KFMAP et la République du Bénin entretiennent ».

A en croire M. Hervé Djokpe, l’Ordre prévoit par le biais de l’ONG Femeraid International, installer une Unité médicale d’Urgence, de Soins et d’Assistance (UMUSA) à l’aéroport international de Cotonou.

Il a au nom du chef de la diplomatie béninoise, transmis les remerciements du gouvernement aux hautes autorités de la KMFAP.

La Directrice adjointe de cabinet du ministre de la Santé Éléonore Gandjeto a rassuré que « les équipements seront déployés sur les sites de prise en charge ».

A.A.A

5 octobre 2020 par