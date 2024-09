Le Bénin rafle des médailles au 18e championnat d’Afrique

Comme rapporté par le ministère des Sports sur sa page Facebook ce dimanche 15 septembre 2024, le Bénin a remporté plusieurs médailles ce week-end lors du 18e championnat d’Afrique de gymnastique Aérobic.



"Félicitations à tous nos gymnastes qui ont défendu avec brio les couleurs nationales lors du 18è championnat d’Afrique de gymnastique Aérobic qui se déroule du 11 au 16 septembre 2024 au Caire en Egypte. Nos ambassadeurs ont raflé ce samedi sept (07) médailles dont 3 médailles d’or, 2 en argent et 2 en Bronze. Nous espérons encore d’autres médailles à l’issue des dernières épreuves finales, ce dimanche.

Points des médailles

Age groupe 12 - 14 ans

– Rebecca DJOVO : 1 medaille Or , 2 en Argent

– Ulysse GODJETOSSI : 1 medaille en or et 2 en Argent

– Usain NONVIHO : 1 en or

Junior

– Précieux AHOUANMENOU : 1 medaille en Or et 1 en Argent

– Raïssa GBESSINON : 1 medaille en Or et 1 en

– Angeliqua GANHOUNYEDO : 1 medaille en Or

Senior

– Dieudonné KITTY : 1 medaille en Or et 1 en bronze

– Junior GBAGUIDI : 1 medaille en Or

– Rodrigue AHISSOU : 1 medaille en Or", lit-on sur la page du Ministère.

J.S

16 septembre 2024 par ,