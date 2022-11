Le Bénin qualifié au championnat scolaire africain

Les Écureuils du Bénin se sont imposés en finale du tournoi scolaire UFOA B dimanche 13 novembre 2022, en Côte d’Ivoire. Les jeunes filles du CEG de Cobly ont d’abord ravi la vedette aux Burkinabè au terme des séances fatidiques de tirs au but. Dans la catégorie hommes, les élèves du CEG Ste Rita ont battu les Éléphanteaux de la Côte d’Ivoire par un score 2-0.

Le Bénin champion du tournoi scolaire UFOA B. Les Écureuils se sont imposés au Burkina Faso et à la Côte d’Ivoire au terme de la finale dans les deux catégories, hommes et femmes.

Les jeunes filles du CEG Cobly ont battu les élèves burkinabè au terme des tirs au but.

Chez les garçons, les élèves du CEG Ste Rita se sont imposés 2-0 aux Éléphanteaux de la Côte d’Ivoire, pays hôte.

Le tournoi scolaire UFOA-B a été lancé, vendredi 11 novembre 2022, au stade Robert Champroux de Marcory, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Vainqueur du tournoi, le Bénin va participer au championnat scolaire africain dans les catégories hommes et femmes, au Maroc en 2023.

F. A. A.

13 novembre 2022 par ,