Le Bénin peut stimuler plus sa croissance et réduire la pauvreté

Selon un rapport publié aujourd’hui par IFC et la Banque mondiale, le Bénin peut créer des emplois de qualité, renforcer son économie et réduire son niveau de pauvreté en favorisant la participation du secteur privé dans les secteurs de l’agro-industrie et du tourisme et en saisissant les opportunités offerte par l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.

Le Diagnostic du secteur privé du Benin (CPSD, selon l’acronyme anglais) analyse en détail les défis et les opportunités liés au développement du secteur privé dans le pays. En phase avec le Programme d’actions du gouvernement 2021-2026, le rapport recense les axes de réformes et les secteurs les plus susceptibles de favoriser une croissance durable et inclusive portée par le secteur privé.

Dans l’agro-industrie, le rapport souligne qu’une plus grande participation du secteur privé à la production agricole (ananas et soja, notamment), un meilleur accès aux marchés et la mise en place de mécanismes permettant d’attirer des financements agricoles stimuleraient la croissance du secteur qui fournit 40 % des emplois dans le pays. La zone économique spéciale de Glo-Djigbé, créée en 2021, offre une plateforme idéale pour favoriser la transformation des produits agricoles et stimuler les exportations.

Lire le résumé du rapport

30 mars 2023 par