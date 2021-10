Le Bénin perd une place au classement FIFA

82ème au classement FIFA du mois de septembre 2021, le Bénin est passé à la 83ème place au dernier classement de la faîtière de football mondial, soit une régression d’une place.

Cette régression des Ecureuils du Bénin sur le plan international dirait-on, s’explique par la défaite (1-0) à domicile face à la Tanzanie à la 4ème journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022.

Michel Dussuyer et ses poulains devront batailler en novembre prochain aux matchs des 5ème et 6ème journées de ces éliminatoires afin de conforter leur classement. L’équipe nationale va recevoir à domicile, les Barea du Madagascar avant de s’envoler pour la RDC.

Le Sénégal, leader du football africain reste toujours en tête du classement devant la Tunisie et le Maroc.

Sur le plan mondial, la Belgique demeure 1er avec (1832,33 pts) devant le Brésil et la France (1820,36 pts) et (1779,24 pts).

F. A. A.

22 octobre 2021 par