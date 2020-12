Le Bénin perd le match d’ouverture

Le match Bénin- Niger comptant pour la qualification à la CAN 2021 des moins de 20 ans a pris fin, samedi 5 décembre 2020, par un score de 1 but à 0 en faveur du Niger. Malgré les nombreuses occasions et une grande possession du ballon pendant la première partie du match, l’équipe béninoise n’est pas arrivée à marquer. A la 38e minutes de jeu, l’équipe du Niger ouvre la marque sur un coup de pied arrêté. Le score de 0-1 est resté ainsi jusqu’à la deuxième partie du match. Dans la perspective de mettre le but de l’égalisation, le sélectionneur des Écureuils procèdent à 3 changements. L’équipe du Niger joue sur le temps en gardant longuement la balle. Les béninois manquent le but. Le match se termine avec la victoire du Niger .

M. M.

5 décembre 2020 par