Le Bénin perd des points face au Rwanda

Match nul ce mercredi 22 mars 2023 entre les Guépards du Bénin et les Guêpes du Rwanda.

Le stade Général Mathieu Kérékou (GMK) a accueilli, ce mercredi, le match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023 entre le Bénin et le Rwanda. Les Guépards surpris dès la 13e minute de jeu (0-1), ont pu revenir difficilement au score grâce à la star Steve Mounié qui marque le somptueux but d’égalisation à la 82e.

A 11 contre 10 pour les 20 dernières minutes de jeu, le Bénin n’a pas su en profiter. Dernier du Groupe L, le Bénin est à 1 points lors de cette 3e journée.

Les Guépards tenteront de relever la tête lundi 27 mars prochain au stade GMK de Cotonou et toujours face au Rwanda lors de la 4e journée.

J.S

22 mars 2023 par