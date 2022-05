Le Bénin perd 7 places au classement RSF

Reporters Sans Frontières (RSF) a rendu public son Classement mondial de la liberté de la presse, ce mardi 03 mai 2022, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de presse. Le Bénin est classé à la 121ème place.

114ème en 2021, le Bénin se retrouve à la 121ème place en 2022 au Classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters Sans Frontières (RSF). Le Bénin perd ainsi sept (07) places dans le classement des pays où les journalistes peuvent exercer librement leur métier.

Dans l’espace CEDEAO, le Bénin est logé à la 14ème place du Classement de la liberté de la presse devant le Nigéria (15è) et très loin derrière le Cap-Vert (1er dans l’espace communautaire).

Le rapport de RSF publié, ce mardi 03 mai 2022, révèle qu’en Afrique « coexistent à la fois la presse foisonnante du Sénégal (73e du Classement) ou d’Afrique du Sud (35e) et le silence assourdissant des médias privés en Érythrée (179e) ou à Djibouti (164e) ».

Au niveau mondial, RSF expose des « effets désastreux du chaos informationnel (un espace numérique globalisé et dérégulé, qui favorise les fausses informations et la propagande).

Dans les sociétés démocratiques, le développement de médias d’opinion sur le modèle de Fox News et la banalisation des circuits de désinformation, amplifiée par le fonctionnement des réseaux sociaux, provoquent un accroissement des clivages. Sur le plan international, l’asymétrie entre, d’une part, les sociétés ouvertes et, d’autre part, les régimes despotiques qui contrôlent leurs médias et leurs plateformes tout en menant des guerres de propagande, affaiblit les démocraties ».

Cinq indicateurs (contexte politique, cadre légal, contexte économique, contexte socio-culturel, sécurité) et une nouvelle méthodologie (un comité de sept experts issus du monde universitaire et des médias) ont servi à l’évaluation des 180 pays classés par RSF.

« Ces indicateurs sont évalués sur la base d’un relevé quantitatif des exactions commises à l’encontre des journalistes et des médias, ainsi que d’une étude qualitative fondée sur les réponses de centaines d’experts de la liberté de la presse sélectionnés par RSF (journalistes, universitaires, défenseurs des droits humains) à 123 questions.

Le questionnaire a été actualisé afin de mieux prendre en compte certains enjeux, notamment liés à la numérisation des médias. Du fait de cette évolution méthodologique, les comparaisons de rang et de score entre 2021 et 2022 sont à manier avec précaution », a indiqué RSF.

M. M.

3 mai 2022 par