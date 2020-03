Le Bénin obtient 88 milliards FCFA

La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Bénin a procédé ce jeudi 5 mars 2020 à une levée de 88 milliards de FCFA (132 millions d’euros) sur le marché financier de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Ce, au terme d’une émission simultanée d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) à 5 ans, 7 ans et 10 ans.

Selon les résultats de l’émission, le Bénin ayant sollicité un montant de 80 milliards a reçu finalement 88 milliards de FCFA des investisseurs. Le montant global des soumissions est de 112,807 milliards de FCFA et le taux de couverture est de 141,01%.

Tous les pays de l’UEMOA ont pris part à l’opération d’adjudication sauf la Guinée-Bissau.

Le paiement des intérêts sera fait sur la base d’un taux de 6% l’an dès la première année pour les OAT à 5 ans, 6,40% pour les OAT à 7 ans et 6,50% pour les OAT à 10 ans.

Les remboursements de ces trois instruments se feront In Fine c’est-à-dire le premier jour ouvrable suivant leurs dates d’échéance respectives.

Les échéances finales sont respectivement 06 mars 2025, 06 mars 2027 et 06 mars 2030, suivant les maturités 5 ans, 7 ans et 10 ans.

Au titre du premier trimestre 2020, le Bénin envisage au total la levée d’un montant de 200 milliards de FCFA sous forme d’OAT. L’Etat béninois a déjà obtenu un montant total de 93,5 milliards de FCFA : 55 milliards le 9 janvier et 38,500 milliards le 6 février.

La levée de ces fonds entre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Développement (PND) 2018-2025.

Akpédjé AYOSSO

