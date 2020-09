Le Bénin lève plus de 27 milliards FCFA

A l’issue d’une émission simultanée d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT), la direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Bénin a levé ce jeudi 10 septembre 2020 plus de 27 milliards de FCFA sur le marché financier de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Selon les résultats de l’émission, le Bénin a mis en adjudication 25 milliards de FCFA. Sur un montant global des soumissions de plus de 77 milliards FCFA, le Bénin a retenu 27, 500 milliards de FCFA soit un taux d’absorption de 35, 34 %. Le taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions retenues s’est situé à 110,00 %.

Il s’agit des OAT d’une maturité de 5 ans et de 7 ans. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine). Le paiement des intérêts se fera à un taux d’intérêt de 6,0000% dès la première année pour les OAT à 5 ans et 6,4000% pour les OAT à 7 ans.

A.A.A

11 septembre 2020 par