Le Bénin lance un emprunt obligataire de 150 milliards F

Une émission simultanée d’Obligations du Trésor par syndication d’un montant global de 150 milliards FCFA est lancée, ce lundi 14 février 2022, dans le cadre du financement d’une partie des investissements prévus au Programme national d’investissements au titre de l’année 2022.

Du 14 février au 04 mars 2022, une souscription (valeur nominale de 10.000 F par Obligation) est ouverte par le Bénin aux personnes physiques et morales des pays membres de l’UEMOA ainsi qu’aux investisseurs institutionnels régionaux et internationaux. Il s’agit d’une émission simultanée répartie comme suit : « TPBJ 5,50% 2022-2037 » pour un montant indicatif de FCFA soixante milliards (60 000 000 000) et « TPBJ 5,85% 2022-2042 » pour un montant indicatif de FCFA quatre-vingt-dix milliards (90 000 000 000). Selon l’arrêté 2022 N° 359-C/MEF/DC/SGM/DGTCP/DAMF/SP/0032 SGG22 du 11 février 2022 du Ministre de l’Economie et des Finances portant complément du montant de l’émission simultanée d’obligations du Trésor par syndication « TPBJ 5,50% 2022-2037 » et « TPBJ 5,85% 2022-2042 », la Durée des Emprunts est de 15 ans pour le « TPBJ 5,50% 2022 – 2037 » et de 20 ans dont 2 ans de différé pour le « TPBJ 5,85% 2022 – 2042 ». Les Taux d’Intérêts sont de 5,50% annuel pour la maturité 15 ans et de 5,85% annuel pour la maturité 20 ans. Cet emprunt obligataire servira au financement de Projets dans les secteurs de l’agriculture, l’éducation, la santé et les travaux publics. La Société de Gestion et d’Intermédiation du Bénin (SGI-BENIN) est retenue en qualité d’arrangeur et chef de file dans le cadre d’une consultation restreinte suivies de SGI AFRICA BOURSE et SGI BIIC FINANCIAL SERVICES et d’un syndicat de placement dans le cadre de cette émission simultanée.

