Le Bénin a intégré hier 28 mai la réserve mondiale des semences grâce à deux institutions : Le Laboratoire de génétique, biotechnologie et sciences des semences de l’Université d’Abomey-Calavi et l’Institut national des recherches agricoles du Bénin (INRAB) ont envoyé des semences de légumes, de céréales et de légumineuses d’importance nationale à la Chambre forte mondiale de Svalbard

29 mai 2024 par