Le Bénin félicite Trump pour son élection

A travers une publication sur la page X de Bénin Diplomatie, le gouvernement béninois a exprimé ses félicitations à Donald Trump, nouveau président élu des Etats-Unis.

A l’instar de plusieurs autres pays d’Afrique et du monde, le nouveau président des Etats-Unis, Donald Trump a reçu les félicitations du Bénin, après sa victoire aux élections présidentielles de ce mardi 05 novembre 2024. « Félicitations au président élu Donald Trump et au vice-président élu, JD Vance pour leur victoire électorale. Le gouvernement de la République du Bénin souhaite approfondir son partenariat avec les Etats-Unis, favoriser la collaboration et promouvoir la prospérité mondiale », peut-on lire sur la page X de Bénin Diplomatie.

Le candidat républicain, Donald Trump fait ainsi son comeback à la Maison Blanche après sa victoire face à Kamala Harris.

F. A. A.

7 novembre 2024 par